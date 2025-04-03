Объясняется это отсутствием торговля между странами, хотя это не соответствует действительности.

Вчера американский президент Дональд Трамп официально подписал указ о введении пошлин, которые затронули большинство стран мира. В список вошли постсоветские страны, но на импорт товаров из России и Белоруссии никто пошлины не вводил.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент в интервью Fox News заявил, что Вашингтон не станет вводить пошлины на импорт товаров из России и Белоруссии, поскольку торговля с этими странами отсутствует. При этом пошлины затронули Украину и другие постсоветские страны, которые больше импортируют продукцию, чем экспортируют в штаты.

Бессент добавил, что не советует странам, против которых были введены пошлины, предпринимать зеркальные меры, ведь это лишь ухудшит для них ситуацию. Он поясняет, что странам с торговым профицитом в товарообороте с Соединёнными Штатами Америки «неразумно» идти на эскалацию торговли, ведь Вашингтон ответит тем же. Поспорить с ним нельзя: если торговля с этими странами будет прекращена, Вашингтон в меньшей степени потеряет доходы от торговли, чем страны, зарабатывающие кратно больше на продаже своих товаров в штаты.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит Axios, также подчеркнула, что Соединённые Штаты Америки не будут вводить дополнительные тарифы на импорт из России, Белоруссии, Северной Кореи и Кубы. Однако её объяснением было то, что страны итак сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а введённые американские рестрикции препятствуют любой значимой торговле. Ливитт не исключила усиление санкций против России.

Несмотря на заявления в Вашингтоне, торговля между Соединёнными Штатами Америки и Россией присутствует, пусть и не на таком значимом уровне, как было раньше. В 2024 году товарооборот между странами составлял 3,5 миллиарда долларов, 3 миллиарда долларов из которых приходились на импорт Соединёнными Штатами Америки российской продукции. В то же время на импорт товаров из Маврикия и Брунея пошлины были введены, хотя они меньше торгуют с Соединёнными Штатами Америки, чем Россия. По всей видимости, облагать пошлинами импортируемую российскую продукцию попросту невыгодно.