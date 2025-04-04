Чешская инициатива получила дополнительное финансирование.

С 2024 года Чехия закупает у третьих стран боеприпасы для Вооружённых сил Украины, используя для этого выделяемые европейскими странами средства. Несмотря на то, что такие поставки не способствуют развитию европейского военно-промышленного комплекса, украинская армия получает стабильные поставки снарядов.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что Прага может продолжать ежемесячные поставки боеприпасов Украине до сентября 2025 года. Липавский подчеркнул, что сейчас у Праги имеется финансирование для продолжения поставок в рамках чешской инициативы. Чешский министр также добавил, что дополнительное финансирования для поставок снарядов удалось получить благодаря взносам Канады, Норвегии, Нидерландов и Дании.

Ян Липавский считает чешскую инициативу эффективной, поскольку она позволила украинской армии практически уравнять соотношение с российской армией по количеству выпускаемых артиллерийских снарядов: один украинский выстрел против двух российских, когда раньше был один украинский против десяти российских (в условиях «снарядного голода» в различных периодах 2023 и 2024 годов).

Не уточняется, что будет после сентября 2025 года, но, вероятнее всего, Чехии удастся к тому времени заручиться новым финансированием.