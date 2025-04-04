Французский президент не видит смысла в европейских инвестициях, пока Вашингтон наносит экономический удар по континенту.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит издание Le Figaro, отреагировал на введение американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт продукции в Соединённые Штаты Америки, заявив, что такие меры лишь сделают американцев беднее и слабее.

На фоне принятого решения французский президент призвал Европу приостановить инвестиции в Соединённые Штаты Америки, пока Вашингтон наносит экономический удар по европейским экономикам. Стоит отметить, что одна из целей вводимых Трампом пошлин - оказание давления на крупные компании, чтобы те перенесли своё производство в штаты.

Макрон подчеркнул, что американские пошлины являются «жёсткими» и «безосновательным». При этом он признал тот факт, что тарифы влияют на обе стороны. Политик считает, что Европу следует показать коллективную солидарность, рассмотрев ограничения в области цифровых услуг.

Тем временем Дональд Трамп, реагируя на обвал фондового рынка, заявил журналистам, что Соединённые Штаты Америки будут процветать. Американский президент считает, что американцы станут богаче, чем когда-либо прежде, рынки вновь начнут процветать, как и страна в целом.