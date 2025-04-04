По мнению американского президента, «операция прошла успешно».

Вчера на момент закрытия торгов Нью-Йоркской фондовой биржей индекс S&P 500 снизился на 4,9%, что превышает показатели июня 2024 года, когда крупные экономики столкнулись с рецессией на фоне пандемии COVID-19. Индекс NASDAQ вовсе упал на 5,9%, перебив отметку падения в марте 2020 года. Обвал рынка напрямую связан с введением американским президентом Дональдом Трампом пошлин на импорт иностранных товаров.

Несмотря на всё это, Дональд Трамп заявил журналистам о том, что «всё идёт очень хорошо». По его мнению, ситуация похоже «хирургическую операцию», что является большим делом. Он подчеркнул, что американцы ещё никогда ничего подобного не видели: рынки будут процветать, страна будет процветать.

Очевидно, что Трамп призывает американцев перетерпеть падение рынков, но пока ситуация складывается следующим образом: крупные компании теряют триллионы долларов от своей стоимости.

Ранее Дональд Трамп уже писал на своей странице в социальной сети Truth Social о том, что «пациент выжил» и «станет гораздо сильнее, крупнее, лучше и устойчивее, чем когда-либо прежде». Пока непонятно, сколько американцам придётся ждать, когда произойдёт «новое экономическое чудо», и как это отразится на политических рейтингах самого Трампа.