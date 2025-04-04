В МУС просят страну не идти на такой шаг.

Вчера в Венгрию прилетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на имя которого Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест. Несмотря на выданный ордер, венгерские власти приняли израильского премьера, а позже представитель правительства страны Золтан Ковач анонсировал денонсирование Римского статута, то есть выход из состава МУС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже ранее говорил о том, что МУС столкнулись с политизацией, а их решение о выдаче ордера на имя Нетаньяху является «возмутительной, наглой и циничной» попыткой вмешаться в палестино-израильский конфликт. Тогда Орбан подчеркнул, что примет визит Биньямина Нетаньяху вопреки обязательствам Будапешта арестовать израильского премьера.

В Ассамблее МУС выразили обеспокоенность относительно запуска процесса денонсирования Венгрией Римского статута. Председательство призывает Будапешт оставаться решительным участником, продолжая содержательные дискуссии. Решение венгерских властей больше не признавать компетенцию МУС в Ассамблее сочли «мрачным», поскольку это сказывается на возможностях Гааги стремиться к правосудию и бороться с безнаказанностью.

Впрочем, ещё в 2024 году авторитет МУС неоднократно подрывался. Многие страны, ратифицировавшие Римский статут, принимали делегации из лиц, на имя которых Гаага выдавал ордер.