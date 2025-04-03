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Nacvark
России не оказалось в списке стран, против которых США ввели пошлины
При этом 10-процентный тариф затронул Украину.

Сегодня американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из иностранных государств, ознаменовав это как «День освобождения». Наиболее существенно новые тарифы затронули страны Азии, в особенности Китай, с которым Соединённые Штаты Америки имеют товарооборот общей суммой почти 700 миллиардов долларов.

Список стран, против которых Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт.
Во втором столбике напротив страны указан тариф, который был добавлен американским президентом к имеющимся пошлинам. В первом столбике обозначены тарифы, которые устанавливают соответствующая страна на импортируемые американские товары.

Тарифы также затронут постсоветские страны, в том числе Украину - введён 10-процентный тариф. Однако в списке отсутствует Россия. При этом товарооборот между Соединёнными Штатами Америки и Украиной гораздо меньше, чем с Россией. Примечательно, что тарифы затронули Киев, хотя украинские власти преимущественно импортировали товары из Соединённых Штатов Америки, а не экспортировали в штаты. Это означает, что такая торговля приносит Вашингтону выгоду и, соответственно, импорт не должен был облагаться тарифом. Тем не менее, в тарифный список Украина всё-таки попали наравне с другими странами, которые зарабатывали на американском рынке, а не вносили в него свои деньги.

#россия #украина #сша
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