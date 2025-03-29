Однако соответствующие разговоры возможны только после 2 апреля.

Уже 2 апреля 2025 года вступают в силу различные пошлины, которые ранее анонсировал американский президент Дональд Трамп. Пока непонятно, насколько сильно они повлияют на экономики других государств, но американский президент уже заявил о готовности пересмотреть пошлины в случае достижения новых торговых соглашений со странами.

Перед вылетом во Флориду на борту Air Force One он объяснил, что сокращение американских пошлин против какой-либо страны возможно в том случае, если Соединённые Штаты Америки получат что-то за сделку. При этом он подчеркнул, что его администрация не позволит эксплуатировать штаты, как это было в последние сорок лет.

Трамп добавил, что обсуждение сокращения американских тарифов возможно только после 2 апреля, когда пошлины вступят в силу.

Дональд Трамп также подтвердил намерения ввести пошлины на ввозимые в Соединённые Штаты Америки фармацевтические препараты, которые порой производятся американскими компаниями в других странах, чтобы избежать излишнего налогообложения. Американский президент считает, что такие меры вынудят компании переезжать в штаты.