Он подчеркнул, что американский президент осознаёт ограничения Конституции.

Конституция Соединённых Штатов Америки предоставляет каждому американцу право быть избранным на пост президента два раза за свою жизнь. В ноябре 2024 года Дональд Трамп был второй раз избран американским президентом, что делает данный президентский срок заключительным в его политической карьере. Однако сам Трамп недавно заявил, что не исключает возможность баллотироваться на пост президента в третий раз. По его словам, его уведомили о наличии такой возможности. Сам политик пока не собирается делать преждевременные заявления, как и разглашать, каким именно образом можно осуществить такую задумку.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в ответ на вопрос корреспондента NBC News Райана Ноблса объяснил, каким образом Дональд Трамп может в третий раз занять пост президента. Конгрессмен сразу подчеркнул, что американский президент осознаёт все ограничения Конституции - в этом его заверил сам Трамп.

Джонсон объяснил, что в таком случае придётся вносить поправки в Конституции. Несмотря на то, что это достаточно высокая планка, конгрессмен настаивает на возможности придания легитимизации третьему президентскому сроку конституционным путями. Для внесения поправок в основной закон Белому дому придётся созвать Конституционный конвент, заручившись поддержкой либо 34 из 50 штатов, либо ⅔ Конгресса. Оба варианта звучит нереалистично, поскольку в условиях двухпартийной системы Демократическая и Республиканская партия едва набирают минимально необходимое большинство голосов (51%), а тут речь идёт о более высоком уровне поддержки - 66%.

Впрочем, есть и более простой способ, который уже упоминал Дональд Трамп: кто-то из республиканцев выиграет президентские выборы, назначит его Вице-президентом, а после уйдёт в отставку, делегировав полномочия второму лицу - Вице-президенту. В таком случае Конституция де-юре нарушена не будет, ведь никто в третий раз не избирался. Тем не менее, воспользоваться подобным правовым изъяном - создать нехороший прецедент.