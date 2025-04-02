В группе сенаторов-подписантов есть представители Республиканской партии, в том числе близкий к окружению Трампа республиканец Линдси Грэм.

В Сенате Соединённых Штатов Америки группа из пятидесяти сенаторов (половина состава верхней палаты) подписали совместное заявление, в котором подтвердили готовность проголосовать за усиление санкций против России, если Москва откажется способствовать урегулированию российско-украинского конфликта или нарушит режим прекращения огня в случае его подписания. Текст заявления приводит издание «РИА Новости».

В числе подписантов есть сенаторы от Республиканской партии, в том числе республиканец Линдси Грэм, близкий к окружению Дональда Трампа и являющийся сторонником американского президента.

Среди возможных мер упоминаются 500-процентные пошлины на импорт товаров в Соединённые Штаты Америки из стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран или другую продукцию. Фактически речь идёт о закрытии американского рынка для тех стран, которые решат продолжить сотрудничество с Москвой.

Ранее журналист издания Fox News Жаки Генрих сообщала об обсуждении администрацией Дональда Трампа возможности усиления санкций против России. Она подчеркнула, что её источники из правительства оценивают текущий уровень антироссийских санкций всего в 3 балла из 10 возможных.