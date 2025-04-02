Об этом сообщила журналистка издания Жаки Генрих, ссылаясь на свои источники.

Журналист телеканала Fox News Жаки Генрих, входящая в пресс-пул Белого дома, на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) поделилась информацией от собственных источников о намерениях американского президента Дональда Трампа прибегнуть к «агрессивному» введению санкций против России, включая «российский теневой флот».

Её источник, знакомый с обсуждениями, утверждает, что Трамп за последнее время разочаровался в Путине, придя к выводу, что тот затягивает «всеобъемлющие переговоры о прекращении огня».

При этом журналист Fox News подчеркнула, что её источники в американской администрации оценили текущий уровень антироссийских санкций всего на 3 из 10 баллов. По этой причине в Белом доме готовы рассмотреть новые ограничения для кораблей, причисляемых к российскому теневому флоту, чтобы добиться прекращения экспорта российской нефти в обход санкций. Отмечается, что теневой флот «станет лёгкой целью для давления».

Ранее издание Reuters писало о том, что в Белом доме усомнились в возможности установить режим прекращения огня в ближайшие месяцы, как это планировалось изначально. В Вашингтоне недовольны как позицией Киева, так и Москвы. Нюанс в том, что оказывать давление на украинские власти гораздо легче.