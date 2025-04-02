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Nacvark
МИД Украины Сибига подтвердил обсуждение с США нового экономического соглашения
Новый документ ранее не обговаривался сторонами, поэтому они приступили к консультациям.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил получение Киевом текста соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, известного как соглашение о полезных ископаемых. При этом, как известно, переданное Киеву соглашение вышло за пределы одних полезных ископаемых, став полноценным документом в сфере экономики, затрагивающим как минералы, так и инфраструктуру.

Украинский министр напомнил, что Киев был готов подписывать ранее одобренное четырёхстраничное рамочное соглашение, после которого стороны приступили бы к обсуждению объёмного документа. Однако Вашингтон передал полноценное соглашение, которое ещё не обговаривалось, поэтому, по его словам, начались внутренние процедуры анализа документа, опираясь на украинское законодательство.

Сибига сообщил о новых консультациях между Украиной и Соединёнными Штатами Америки относительного текста экономического соглашения. Он подчеркнул, что в Киеве настроены подписывать документ, который будет соответствовать интересам обеих стран.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что Владимир Зеленский в очередной раз пытается пересмотреть сделку о полезных ископаемых. Он предупредил его об «очень серьёзных проблемах» в случае отказа.

#украина #сша
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