Американский президент считает, что его украинский коллега попытается отойти от условий соглашения о полезных ископаемых.

Не так давно Соединённые Штаты Америки разработали новый проект экономического соглашения о полезных ископаемых, который выходит за рамки совместной добычи ресурсов. Вашингтон требует контроля над совместным фондом, иностранными инвестициями в украинскую инфраструктуру, а также право забрать дивиденды от продажи украинских ресурсов.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание Reuters. заявил, что Владимир Зеленский попробует отойти от условий сделки. Однако, по его словам, в таком случае украинского президента ждут «очень большие проблемы».

Трамп также подчеркнул, что Украина хоть и хочет быть полноправной страной-участником НАТО, но она никогда не вступит в североатлантический альянс.

«Зеленский это понимает», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил о том, что Украина не сможет подписать экономическое соглашение с Соединёнными Штатами Америки, если в рамках него Киев будет вынужден признать оказанную американскую военную помощь частью государственного долга или документ навредит процессам евроинтеграции. Учитывая его заявления, представители Киева и Вашингтона приступили к повторным обсуждениям экономического соглашения.