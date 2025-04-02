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Nacvark
Reuters: В Белом доме пропал оптимизм относительно возможности прекращения огня в ближайшие месяцы
Вашингтон не сможет в ближайшее время достигнуть соглашения, учитывая условия обеих сторон.

Изначально американский президент Дональд Трамп обещал урегулировать российско-украинский конфликт ещё до своего возвращения в Белый дом. Впоследствии, когда политик осознал невозможность быстрого решения ситуации, он перевёл обещания в шутку, а представители его администрации озвучили новый срок, в который они постараются уложится - 100 дней. Однако, как пишет издание Reuters, оптимизм Белого дома окончательно пропал.

По данным издания, высокопоставленные американские чиновники обсуждали ситуацию с российско-украинским конфликтом, придя к выводу, что достичь прекращения огня в зоне боевых действий не выйдет в течение ближайших месяцев. Американский президент считает прекращение огня тем решением, которое позволило бы перейти к обсуждению мирного соглашения между Украиной и Россией.

Источники издания указывают на то, какую критику в Вашингтоне вызывала позиция Киева, в частности, по вопросу соглашения о редкоземельных металлах между Украиной и Соединёнными Штатами Америки. Сейчас ситуация ещё больше обострилась, поскольку американские чиновники сомневаются в искренности желания Москвы заключить мир, начиная думать, что Россия пытается затянуть переговорный процесс.

Reuters сообщают о планах Белого дома разработать механизм для усиления санкций против Москвы. Правительство также ищет новые рычаги давления на Киев.

Ранее в Белом доме уже говорили о том, что Дональд Трамп разочарован как российским, так и украинским руководством. Впрочем, никто и не говорил, что будет легко.

#россия #украина #сша
Источник: reuters.com
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