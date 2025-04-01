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Nacvark
Польша заключит с США контракт стоимостью $2 млрд для обслуживания систем ЗРК Patriot
Это станет последним шагом для приведения в работоспособность батареи ПВО, находящейся на вооружении страны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Варшава заключит с Соединёнными Штатами Америки контракт на поставку материально-технического обеспечения для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Общая стоимость контракт, куда входит обучение польских военнослужащих и техническая поддержка, составит два миллиарда долларов.

По словам польского министра, противовоздушная оборона является наибольшей инвестицией вооружённые силы страны. Он подчеркнул, что именно защита воздушного пространства требует наибольших вложений, но для польского правительство именно она является приоритетом. Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул важность того, что для решения этого вопроса есть польско-американские отношения.

Глава польского оборонного ведомства также призвал Европейский союз к созданию совместного щита противовоздушной обороны, который укрепит общую боеспособность стран сообщества.

Отношение Польши к своей обороне и многочисленные заказы американской техники неоднократно становилось предметом похвалы со стороны Дональда Трампа, который приветствует внесение Европой большего вклада в обороноспособность НАТО.

#сша #польша #patriot
Источник: bloomberg.com
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