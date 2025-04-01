Пока официально известно только о трёх погибших, но, как уточнил американский президент, четвёртый, вероятнее всего, относится к той же категории.

Неделю назад в Литве экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) M88 Hercules проводил учебно-тренировочную операцию по техническому обслуживанию и эвакуации другой военной машины на полигоне в рамках военных учений на территории Литвы. Утром 25 марта стало известно о пропаже четырёх военнослужащих, а впоследствии были найдены тела трёх солдат.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, прокомментировал информацию, подтвердив гибель трёх американских военнослужащих. Что касается четвёртого солдата, он предположил, что тот, вероятнее всего, относится к той же категории, хотя официально об этом говорить пока рано.

Трамп уточнил, что, по всей видимости, берег озера обрушился под тяжестью грузовика, в котором находились солдаты. Американский президент подчеркнул, что M88 Hercules является тяжёлой машиной (весит 80 тонн, для сравнения: масса среднего советского танка всего 40 тонн), поэтому, скорее всего, военнослужащие поскользнулись и БРЭМ перевернулся.

На момент написания статьи продолжаются поисково-спасательная операция четвёртого пропавшего военнослужащего. Несмотря на то, что официально о судьбе солдата информации нет, Трамп смотрит на ситуацию скептически.