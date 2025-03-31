Израильский премьер требует от палестинского движения разоружение и миграцию в другие страны.

Не так давно ХАМАС вышли из соглашения о прекращении огня при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Как итог, израильская армия усилила воздушные и наземные операции в секторе Газа. Впоследствии палестинское движение согласилось на инициативу Египта о прекращении огня. Однако Тель-Авив больше не заинтересован в бессмысленных перемириях.

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия согласится с прекращением огня в случае, если ХАМАС сложат оружие и покинут анклав. После этого израильские военные приступят к обеспечению общей безопасности в секторе Газа, а также начнут исполнять план Дональда Трампа по добровольной миграции палестинцев из анклава.

Старший представитель ХАМАС Сами Абу Зухри отреагировал на заявление израильского премьера, назвав их «бесконечной эскалацией в регионе».

Известно, что Соединённые Штаты Америки имеют план по выселению палестинцев из сектора Газа, чтобы иностранные компании могли приступить к восстановлению анклава. Очевидно, что ХАМАС не намерены покидать сектор Газа, ведь это приведёт к их ликвидации ввиду утраты реальной власти над палестинским анклавом, чего, впрочем, и добивается Израиль.