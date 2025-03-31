Он заверил, что гренландцы не будут определять своё будущее под страхом или принуждением.

Недавно американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальных сетях заявил, что Гренландия неизбежно окажется под контролем Соединённых Штатов Америки. До этого Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказывал о том, как Вашингтон может достичь этой цели: остров обретёт независимость от Королевства Дания и подпишет с Соединёнными Штатам Америки необходимое для этого соглашение.

Новоизбранный премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Нуук не поддастся американскому давлению и не окажется в составе Соединённых Штатов Америки. Он заверил, что Вашингтону не удастся добиться контроля над островом.

«Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем наше будущее», - добавил он.

Гренландский премьер подчеркнул, что гренландцы не будут определять своё будущее через страх или принуждение. На все упрёки со стороны Соединённых Штатов Америки они будут реагировать «миром, достоинством и единством».

Стоит понимать, что стране, чьё ВВП не составляет даже пяти миллиардов долларов, придётся рассчитывать исключительно на иностранные инвестиции, в том числе американские, чтобы развить добычу полезных ископаемых и начать зарабатывать.