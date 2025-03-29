Для этого не понадобится военная сила - считает Вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит издание CNN, во время своего визита в Гренландию прокомментировал возможность установления американского контроля над островом, подчеркнув, что для этого не понадобится военная сила.

Политик озвучил приблизительный сценарий, как это может произойти: народ Гренландии проголосует за свою независимость от Королевства Дания, после чего американские власти вступят в контакт с гренландскими коллегами и предложат им соглашение. Не уточняется, речь идёт о присоединении в состав Соединённых Штатов Америки или каких-либо формах увеличения американского влияния в регионе.

Вэнс ответил на критику установления американского контроля над Гренландией, объяснив, что если это не сделает Вашингтон, в конечном итоге на остров придут Китай или Россия. Он добавил, что на текущий момент американские власти не будут наращивать военное присутствие на острове, но продолжат инвестировать в ледоколы и военные корабли, которые будут размещаться в регионе.

Ранее в Соединённых Штатах Америки уже говорили о том, что сценарий с обретением Гренландией независимости для них более предпочтительный, поскольку в таком случае можно будет договориться с гренландскими властями. Вероятнее всего, Вашингтон предложит властям острова сделку, при которой полезные ископаемые и торговые маршруты региона попадут под американское влияние, а взамен американцы обеспечат гренландцам защиту. Власти новообразованного государства могут согласиться на такой вариант, попросив американцев об инвестициях, ведь в случае обретения независимости, Гренландия будет иметь скромный государственный бюджет, который предварительно можно оценить в миллионах долларов, но никак не миллиардах.