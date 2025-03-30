Сербские власти отвергают обвинения в использовании звукового оружия.

В середине марте в Сербии прошли крупнейшие демонстрации, в которых приняло участие до 300 тысяч человек. Премьер-министр страны Александр Вучич поблагодарил демонстрантов за сдержанность в действиях, от лица правительства пообещав предпринять все необходимые действия, чтобы понять протестующих и стать лучше. В некоторых случаях правоохранительные органы разгоняли демонстрации, а в различных средствах массовой информации писали о применении против них них «звуковой пушки».

Сербский президент, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что в Белград прибыли сотрудники Федеральной службы безопасности России, которые займутся расследованием предполагаемого применения звукового оружия. Не уточняется, почему именно российские спецслужбы будут заниматься расследованием.

Вучич обещал уйти в отставку, если информация о применении звукового оружия против протестующих всё-таки подтвердится.

Ранее Александр Вучич на встрече с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Европейского совета Антониу Коштой развеивал их подозрения насчёт применения «звуковой пушки» против демонстрантов. При этом сербский президент акцентировал внимание на том, что применение звукового оружия не запрещено в Европе.