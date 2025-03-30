По данным издания, американская сторона не возражает, что говорит о новом старте обсуждения сделки.

Известно, что Соединённые Штаты Америки пересмотрели проект сделки с Украиной и совместной добыче полезных ископаемых, выйдя за пределы рамочного соглашения и разработав документ, предполагающий более тесное экономическое сотрудничество. Нюанс в том, что этим соглашением Вашингтон фактически установит контроль над горнодобывающей промышленностью, нефтегазовой добычей, критически важными минералами, а также логистической инфраструктурой.

Как пишет издание Bloomberg, в Киеве обеспокоены тем, что подписание предложенного Вашингтоном соглашения создаст препятствия на пути вступления Украины в Европейский союз, а также позволит Соединённым Штатам Америки взимать средства за уже оказанную военную помощь.

По данным издания, представители Киева провели в пятницу встречу с американскими коллегами, чтобы прояснить определённые моменты в документе. Были выражены и обеспокоенности по поводу евроинтеграции, на что, как утверждают источники Bloomberg, в Вашингтоне ответили спокойно, что говорит о готовности Вашингтона к обсуждению документа. Украинские власти будут требовать от Соединённых Штатов Америки увеличить инвестиции в рамках возможного экономического соглашения. Остаётся неясным, как на это отреагируют в Вашингтоне.

Ранее издание The Washington Post уже писало о том, что текущий вариант соглашения напоминает на репарации для проигравшей стороны. Однако источник издания допустил, что Белый дом намеренно выдвинул завышенные требования, чтобы пойти на небольшие уступки и заключить соглашение без кардинальных изменений.