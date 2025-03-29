Предложенные Киеву условия соглашения обычно выставляются проигравшей стране, которая обязана выплачивать контрибуции победителю.

Соединённые Штаты Америки официально отправили Киеву 55-страничное экономическое соглашение, предлагая Верховной раде Украины ратифицировать его. Украинские власти до недавних пор были не против заключить сделки, но обстоятельства изменились. Нюанс в том, что документ кардинально отличается от первоначальной версии, которая была согласована Киевом и Вашингтоном ещё в феврале.

Издание The Washington Post, ссылаясь на источник в лице высокопоставленного украинского чиновника, пишет, что предложенное Вашингтоном соглашение содержит требования, больше похожие на репарации. По его мнению, ситуация выглядит так, будто Украина воевала с Соединёнными Штатами Америки, но проиграла и была захвачена, поэтому вынуждена платить американцам пожизненные репарации.

Другой источник издания также называет предложение Вашингтона ужасным, считая, что его не подпишут. Он не исключает, что американские власти намеренно выдвинули завышенные условия в качестве стартовой позиции, чтобы в ходе обсуждений пойти на небольшие уступки.

Ранее Владимир Зеленский уже говорил, при каких обстоятельствах откажется подписывать экономическое соглашение с Соединёнными Штатами Америки. Украинский президент не намерен признавать долг Украины за оказанную Вашингтоном военную помощь, а также соглашаться с положениями, которые сделают вступление в Европейский союз невозможным.