В своём посте бизнесмен также фактически признал, что стоимость Twitter после ребрендинга оказалась ниже, чем была на момент покупки соцсети.

Американский миллиардер Илон Маск на странице в X (бывший Twitter) сообщил о продаже социальной сети своему стартапу xAI, который он называет одной из ведущих лабораторий по развитию искусственного интеллекта в мире.

Маск объясняет, что X является цифровой площадкой, куда приходят более 600 миллионов пользователей, чтобы найти источник информации. По этой причине он считает, что будущее X и xAI переплетено, а объединение обеих компаний раскроет их огромный потенциал: огромный охват социальной сети будет объединён с передовыми возможностями в сфере искусственного интеллекта.

Бизнесмен отметил, что стоимость xAI составляет 88 миллиардов долларов, а X - 45 миллиардов долларов. При этом Илон Маск признаёт, что реальная стоимость социальной сети всего 33 миллиарда долларов, ведь ещё 12 миллиардов долларов - долговые обязательства. Примечательно, что бизнесмен приобретал Twitter за 44 миллиарда долларов, а сейчас социальную сеть фактически утратила свою былую стоимость из-за ухода рекламодателей, несмотря на сокращение расходов и другие структурные изменения.

Тем не менее, Маск видит в слиянии X и xAI возможность предоставить миллиардам людей более «разумный и значимый опыт», оставаясь на пути поиска правдивой информации: «Это позволит нам построить платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества».