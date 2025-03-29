Она считает, что это может спровоцировать Россию, а после завершения президентского срока Трампа вряд ли кто-то будет гарантировать мирное соглашение с Москвой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелонии в интервью Financial Times усомнилась в том, что Соединённые Штаты Америки смогут гарантировать соблюдение мирного соглашения между Украиной и Россией после завершения президентского срока Дональда Трампа. Она подчеркнула, что при Трампе договорённости будут в силе, но что будет потом - никто не знает.

По её мнению, Трамп тоже обеспокоен данным вопросом, ведь даже если ему удастся установить мир, вопрос его соблюдения в будущем станет наследием американского президента.

Что касается отправки европейских миротворческих сил на территорию Украины, итальянский премьер призвала Европу воздержаться от таких мер. Она считает, что Россия может воспринять такой шаг как провокацию. Однако это не означает, что Европа не должна гарантировать безопасность Украины: Мелони предлагает распространить на Украину пятую статью Вашингтонского договора, регламентирующую положение о коллективной обороне. При этом политик не предлагает принимать страну в североатлантический альянс, а её предложение фактически является гарантиями безопасности на бумаге - по аналогии с Будапештским меморандумом.

Джорджа Мелони также обеспокоена планом Европейского союза по перевооружению стран Европы, ведь такая инициатива вызовет рост и без того большого государственного долга Италии.