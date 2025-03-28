Армянские власти не планируют выход из ЕАЭС, но в то же время активно заглядываются в сторону ЕС.

Несколько дней назад в парламенте Армении был одобрен законопроект о евроинтеграции. Документ не является официальной подачей заявки на вступление в Европейский Союз (ЕС), а лишь выражает волю армянского народа - объясняют в Ереване.

Вице-премьер России Алексей Оверчук призвал армянские власти определиться, планируют они сохранить членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), или всё же запустить процедуру вступление в ЕС. По его словам, он ознакомился с текстом документа, поданного в армянский парламент, подчеркнув, что законопроект содержит общие слова: «за всё хорошее, против всего плохого».

Российский чиновник подчеркнул, что евроинтеграция является сугубо внутренним дело Армении. Однако он предупредил, что Еревану не удастся усидеть на двух стульях и придётся выбирать - либо ЕАЭС, либо ЕС.

Несмотря на первые шаги Армении в сторону евроинтеграции, армянские власти не планируют покидать ЕАЭС. В то же время российские власти призывают Ереван определиться, в каком экономическом союзе им лучше находится, поскольку совмещать ЕС и ЕАЭС невозможно. При этом в Москве всё же считают, что Армении выгоднее оставаться членом ЕАЭС, ведь это предоставляет стране скидки на энергоносители и другую важную продукцию от региональных партнёров.