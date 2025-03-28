Отмечается, что перемирие не является аналогом «зерновой сделки».

Известно, что Соединённые Штаты Америки работают с Украиной и Россией над установлением режима прекращения огня в Чёрном море. В Министерстве иностранных дел Украины раскрыли подробности возможного перемирия, подчеркнув, что речь идёт не о так называемой «зерновой сделке», которая утратила силу в 2023 году.

Спикер ведомства Георгий Тихий на очередном брифинге заявил, что прекращение огня в акватории предполагает обеспечение гражданского судоходства, то есть запрет на удары по кораблям и всем портам. Что касается последнего, порт в Одессе неоднократно становился целью российской армии.

В то же время устанавливается запрет на перемещение военных кораблей, поэтому украинская армия сможет атаковать судна российской армии, вышедшие в акваторию. Более того, как утверждает украинский чиновник, вхождение военного корабля в восточную часть Чёрного моря также является нарушением условий прекращения огня.

При этом Георгий Тихий заверил, что Украина не нуждается в новой «зерновой сделке», поскольку Киеву удалось обеспечить безопасные маршруты для перевозки сельскохозяйственной продукции вдоль западной части Чёрного моря.