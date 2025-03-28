По данным издания, страна задерживает финансирование международной организации.

Вчера появилась информация от издания Reuters о том, что Соединённые Штаты Америки перестали финансировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Как выяснило издание позже, в международной организации уже предприняли меры и внесли страну в список должников. Отмечается, что, вероятнее всего, Дональд Трамп хочет избавиться от нецелесообразных расходов, прекратив финансирование ВТО, как уже было с другими международными организациями.

На момент декабря 2024 года Вашингтон имел долг перед ВТО в размере 25,70 миллионов долларов. Правила ВТО устанавливают, что в отношении любого члена, который не платит взносы более чем через год, применяются административные меры, среди которых - штрафные санкции. Таким образом, если страна не платит долг, он постепенно увеличивается. Reuters не удалось узнать, применяются ли уже соответствующие меры по отношению к Соединённым Штатам Америки.

Как утверждает руководитель коммуникаций ВТО Исмаила Диенг, платежи от Вашингтона находились в обработке, но в какой-то момент застряли в паузе. В международной организации имеют «план Б» на случай полного прекращения финансирования.

Reuters напоминают, что в 2019 году Дональд Трамп уже вступал в конфронтацию с организационной структурой ВТО, когда заблокировал назначение новых судей в высший апелляционный суд международной организации. Тем не менее, источники издания считают, что Трамп в этот раз не намерен идти на более жёсткие меры по отношению к ВТО, ведь он уже назначил своего представителя в международной организации.