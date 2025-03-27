Пошлины смогут избежать те компании, которые производят автомобили на территории США.

Американский президент Дональд Трамп пополнил список пошлин, которые вступят в силу с 2 апреля 2025 года. Политик анонсировал 25-процентные пошлины на импорт всех автомобилей, производимых за пределами Соединённых Штатов Америки.

Трамп подчеркнул, что тариф будет действовать на абсолютно весь автомобильный импорт. Однако пошлин смогут избежать те компании, которые собирают свои автомобили в Соединённых Штатах Америки. Он убеждён в том, что принятое решение будет способствовать внутреннему производству.

Однако стоит понимать, что пошлины скажутся и на американские компании, которые закупают компоненты для производства своих автомобилей за пределами Соединённых Штатов Америки. Учитывая, что компании столкнутся с повышением производственных расходов, стоимость на автомобили вырастет, а продажи упадут. Так, например, акции компаний Stellantis (материнская компания Jeep), Ford Motor Company и General Motors (расположены в США, но производственные мощности разбросаны по всему миру) упали на 3 - 4% после заявления Дональда Трампа, хотя до этого они демонстрировали устойчивый рост. При этом стратегия Трампа заключилась в том, чтобы поддержать американский автопром.