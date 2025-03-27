Предполагается, что новая разработка сделает перехват не дороже, чем стоимость воздушной цели.

Основная проблема противодействия дронам-камикадзе заключается в том, что средства перехвата порой стоят дороже, чем сама воздушная цель. В таких ситуациях остаётся полагаться только на недорогостоящие меры противодействия - мобильные стрелковые группы или относительно дешёвые в применении зенитные установки (ЗРПК Панцирь С-1, ЗСУ Gepard и другие), но это не гарантирует стопроцентное поражение цели. На фоне этого в ряде стран начали работать над проектом беспилотника, который будет противодействовать дронам-камикадзе.

До недавних пор подобные разработки были уделом небольших компаний, но в этот раз за дело взялась одна из крупнейших авиастроительных компаний - Airbus. Компания представила на выставке в Бонне (Германия) концепцию своего беспилотника-перехватчика Low-Cost Air Defence (LOAD), который оснащён тремя управляемыми ракетами-перехватчиками для поражения дрона-камикадзе.

LOAD запускается с помощью катапульты, после чего в радиусе ста километров осуществляет поиск цели, согласовывают её с наземным пунктом командования и наносит удар. Если дрону удастся завершить свою работу, командный центр может отдать ему приказ о возвращении на базу, куда он приземлится на парашюте.

Как пишет издание Defense News, прототип LOAD с двумя ракетами испытают уже к концу года. Окончательный вариант дрона-перехватчика готовятся разработать к 2027 году.

Примечательно, что перехватчик компании Airbus разрабатывается на основе немецкой беспилотной системы Do-DT25, которую применяли для учебных стрельб. Как раз таки по этой причине LOAD должен быть дешёвым в производстве. Стоит отметить, что за последнее время украинские и российские дроны-камикадзе неоднократно проходили модернизацию, поэтому их реальная стоимость уже давно не остаётся на уровне 50 - 100 тысяч долларов, хотя и не доходит до миллионов долларов, как в случае с современными ракетами.