Они не видят причин упускать рынок, если он вновь станет доступным.

Издание Bloomberg, пообщавшись с ведущими энергетическими трейдерами, пишет, что они готовы вернуться на российский рынок после снятия санкций с России. Журналисты издания пообщались с представителями международных трейдеров Gunvor Group и Mercuria Energy Group, расположенных в Швейцарии.

Генеральный директор Gunvor Group Торбьёрн Торнквист задаётся вопросом, почему его компании не стоит возвращаться в Россию, если санкции будут сняты. Он подчеркнул, что трейдинг в различных странах является их работой, поэтому в компании не видят смысла воздерживаться от ведения бизнеса где-либо, если для этого нет реальных причин. По его словам, сейчас Gunvor Group не работает на российском рынке.

Аналогичной позиции придерживается руководитель Mercuria Energy Group Марко Дананд. При этом есть опасения, что в ближайшее время такая перспектива останется недоступной для реализации.

Bloomberg напоминают, что за последние три года ведущие торговые компании отказывались от работы на российском рынке, отойдя от торговли российской нефтью и металлами, учитывая вводимые Соединёнными Штатам Америки и Европейским союзом санкции.