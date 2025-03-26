Он подчеркнул, что Вашингтон хочет укрепить безопасность населения Гренландии.

Несколько дней назад была информация о том, что американская делегация посетит Гренландию, но тогда была речь только о визите Уши Вэнс (жене Вице-президента) а также советника американского президента по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца.

Сейчас Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что присоединится к своей жене в этой поездки, поскольку запланированный визит привлёк большое внимание и создал настоящий ажиотаж Он решил «не оставлять всё веселье» только ей, поэтому посетит остров.

В планах американского чиновника посетить американские военные базы в Гренландии, пообщавшись с военнослужащими. Он также хочет оценить ситуацию с безопасностью на острове, ведь это очень важно, особенно на фоне того, как «многие другие страны угрожали Гренландии», пытаясь использовать её территории и морские пути для создания угрозы Соединённым Штатам Америки. Вэнс подчеркнул, что Вашингтон хочет укрепить безопасность населения Гренландии.

Учитывая, что о планах Майка Уолтца посетить американскую военную базу было известно заблаговременно, визит Джея Ди Вэнса вряд ли можно назвать незапланированным. Вероятнее всего, чиновник решил объявить о нём самостоятельно немного позже или не знал получится ли вместить визит в свой график.