До этого визиты имели неформальный характер и состояли из лиц, не имеющих официальной должности.

Издание CBS News, ссылаясь на заявление Белого дома, сообщает, что к концу текущей недели американская делегация посетит Гренландию. В состав делегации войдёт вторая леди Уша Вэнс (жена вице-президента США Джея Ди Вэнса), которую будут сопровождать другие чиновники.

Вторая леди посетит различные исторические места, узнает о наследии острова, а также примет участие в «Аваннаата Кимуссерсу» (национальная гонка на собачьих упряжках). Визит будет непродолжительным - с четверга по субботу. Об официальных встречах с гренландскими чиновниками не сообщается.

Предполагается, что к американской делегации присоединится Майк Уолтц, который посетит американскую космическую базу Питуффик, расположенную в Гренландии.

Председатель гренландской партии Demokraatit, одержавшей победу на парламентских выборах 11 марта, Йенс-Фредерик Нильсен считает визит американской делегации проявлением неуважения к гренландскому народу. Он подчеркнул, что американцы решили приехать на остров даже при условии продолжающегося избирательного процесса на муниципальном уровне.

Ранее представители окружения Дональда Трампа, включая его сына Трампа-младшего, уже посещали остров, но тогда никто из них официально не занимал должность в американском правительстве. Визит ограничивался посещением достопримечательностей и фотографиями с местными жителями.