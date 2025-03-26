Глава региона является подозреваемой в рамках уголовного дела.

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Молдавии Анжела Старински в комментарии молдавскому телеканалу TV8 подтвердила, что глава Гагаузии Евгения Гуцул была задержана в аэропорту Кишинёва перед выездом из Молдавии в Стамбул «в рабочих интересах». Её встретили сотрудники антикоррупционного ведомства, уведомив о задержании на 72 часа.

Глава региона потребовала от представителей НЦБК адвоката и переводчика (Гуцул и представители правоохранительных органов разговаривали на русском языке). О подробностях задержания Старински пообещала сообщить 26 марта.

Евгения Гуцул является подозреваемом в уголовном деле о незаконном финансировании политической партии «Шор», закрытой по решению Конституционного суда Молдавии в 2023 году. Главу региона подозревают в том, что она регулярно привозила из России различные суммы денег. Обвинение классифицируют как получение 23 миллиона долларов от организованной преступной группировки, а по делу уже провели 54 судебных заседания, составив дело размером 68 томов. Гуцул, как и другая подозреваемая Светлана Попан, не признают выдвинутые правоохранительными органами обвинения.