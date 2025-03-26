Речь идёт об энергетической инфраструктуре.

Вчера на сайте Кремля был обнародован список категорий объектов на территории Украины и России, по которым российская и украинская армии не имеют права наносить удары. Список составлен в рамках инициативы Соединённых Штатов Америки о прекращении огня по энергетической инфраструктуре.

Временный мораторий на удары вводится на следующие объекты:

Нефтеперерабатывающие предприятия, нефтегазовые объекты, а также хранилища и насосные станции;

Вырабатывающая и передающая электроэнергию инфраструктура (электростанции, трансформаторы, распределители, электроподстанции);

Атомные электростанции;

Дамбы гидроэлектростанций.

В случае, если одна из сторон нарушит взятые на себя обязательства, другая сторона оставляет за собою право поступить аналогично, освободившись от аналогичных обязательств.

В России срок прекращения удар по энергетической инфраструктуре отсчитывают с 18 марта 2025 года, то есть частичное перемирие рассчитано до 17 апреля 2025 года. Украинские власти согласились с условиями прекращения огня, при этом в договорённости Киев вступил фактически только со вчера, поскольку до этого украинская армия наносила удары по нефтегазовым объектами, лишь обсуждая возможность утверждения списка объектов, которые будет запрещено атаковать.