Обсуждается и другие темы, включая территории, возвращение детей, энергетику.

Американский президент Дональд Трамп в разговоре с журналистами озвучил все темы, которые обсуждаются в Саудовской Аравии с представителями Украины и России. По его словам, американские дипломаты поднимают следующие вопросы:

окончательная линия разграничения и принадлежность территорий;

возвращение детей

энергетика и принадлежность атомных электростанций.

Касаемо последнего пункта, американский президент отметил, что некоторые говорят о необходимости передачи украинских атомных электростанций под контроль Соединённых Штатов Америки, поскольку у американцев есть опыт в восстановлении работы данных объектов, а также их использовании. Он не уточнил, о каких именно электростанциях идёт речь, но подчеркнул, что речь идёт о «крупной электростанции». Вероятнее всего, Трамп имел ввиду Запорожскую АЭС, расположенную в городе Энергодар. Однако не стоит исключать, что заодно Вашингтон может потребовать и другие атомные электростанции на территории Украины.

Ещё 19 марта стало известно, что Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским поднимал вопрос передачи Соединённым Штатам Америки управления над украинскими атомных электростанциями.