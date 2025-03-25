Пока компания рассматривает перенос предприятий только из стран, попавших под новые американские тарифы, но не исключается переезд из Великобритании, если ситуация ухудшится.

Британская компания Rolls-Royce, специализирующаяся на производство люкс-автомобилей, может нарастить своё производство, в том числе двигателей, в Соединённых Штатах Америки, чтобы избежать ущерба от анонсированных Дональдом Трампом пошлин. Пока компания лишь оценивает возможный ущерб.

Тем не менее, по данным издания, в Rolls-Royce всерьёз обсуждают переезд из тех стран, которые попали под американские пошлины, чтобы смягчить влияние тарифов на свои доходы. Актуальным вопросом остаётся то, какой объём производства можно перенести в Соединённые Штаты Америки, где компания имеет уже 11 предприятий с рабочим штатом численностью 6 тысяч человек. Переезд производственных мощностей позволит расширить бизнес, взяв большее количество контрактов с минимальным риском.

Rolls-Royce пока планируют переносить производства только из тех стран, которые попали под американские пошлины. Однако в компании не могут гарантировать, что они не переедут из Великобритании, если Европа встрянет в торговое противостояние с Соединёнными Штатами Америки.

The Telegraph акцентируют внимание на том, что такие решения со стороны крупных компаний можно расценивать как победу Дональда Трампа, который вводил пошлины с целью наращивания производства внутри Соединённых Штатов Америки и создания комфортных условий для местного бизнеса.