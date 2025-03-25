О каких именно странах идёт речь и на каких условиях будут предоставлены тарифные льготы - он не уточнил.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что может предоставить некоторым иностранным государствам послабления, когда речь идёт об импортных пошлинах.

Трамп не уточнил, какие именно страны могут быть освобождены от пошлин или что будет влиять на его решение об исключении страны из списка тех, против которых будут введены пошлины. При этом, как уточняет CNN, в пятницу американский президент уже говорил, что он открыт для «гибкости» по этому вопросу.

Представитель Белого дома в комментарии CNN отметил, что в Вашингтоне окончательно не согласовали все экономические меры, которые будут реализованы 2 апреля 2025 года в так называемый Трампом «День освобождения».

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио уже предлагал странам обратиться к Соединённым Штатам Америки с предложением заключить новое торговое соглашение, чтобы избежать введение пошлин. Такой документ может позволить урегулировать все проблемные вопросы в экономических взаимоотношениях между странами и, соответственно, убрать необходимость в введении новых тарифов.