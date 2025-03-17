Страны могут заключить с Вашингтоном новые двухсторонние соглашения, которые сделают торговлю выгодной для обеих сторон.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание CNN, заявил, что вводимые Дональдом Трампом пошлины не стоит рассматривать как целевое давление на определённые государства - Канада, Мексика и Европейский союз, поскольку он планирует ввести их на импорт из всех стран, ведь иностранные правительства точно также устанавливают тарифы на импорт американских товаров.

Глава американского внешнеполитического ведомства объяснил, что после того, как все пошлины будут введены, государства могут вступить в переговоры с американскими властями, чтобы договориться о взаимовыгодном торговом сотрудничестве. На время переговоров Трамп установит статус-кво.

В рамках переговоров Соединённые Штаты Америки хотят заключить со всеми странами в мире двухсторонние торговые соглашения, основанные на принципах справедливости и взаимной выгоды. Главное условия - соглашение должно быть выгодным для обеих государств.

До тех пор, Вашингтон продолжит вести свою тарифную политику, вводя пошлины на импорт из всех стран, которые имеют наибольшую разницу в торговом балансе с Соединёнными Штатами Америки. Иначе говоря, если иностранное государство больше экспортирует в штаты (зарабатывает на продаваемых американцам товарах), чем импортирует американских товаров (даёт заработать американцам на продаже их товаров) - Дональд Трамп уравнивает торговый баланс пошлинами.