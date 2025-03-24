Европейские армии имеют достаточно военной техники, обслуживать которую могут только американцы, что делает их зависимыми от Вашингтона.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европе, являющейся традиционным партнёром Соединённых Штатов Америки в оборонной сфере, начинают пересматривать зависимость от американской военной техники, учитывая изменения Дональдом Трампом взгляда Вашингтона на внешнюю политику.

Как подчёркивается в материале издания, от Канады до Европы всё чаще звучат призыва о необходимости перенаправить оборонные средства с приобретения американского оружия на развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Связано это с недавним временным решением Вашингтона приостановить передачу разведывательных данных Украине, что создало опасения о возможностях американских властей дистанционно «отключить» пусковые установки или самолёты в рамках давления, если такое вдруг понадобится применить.

Источники The Washington Post считают, что наличие «таинственного выключателя» американской техники на самом деле миф, но это не устраняет проблему. Дело в том, что передовое американское вооружение обслуживается американскими компаниями на территории Соединённых Штатов Америки. В Европе нет запчастей и возможности обслуживать такую техники самостоятельно, что делает её фактически непригодной к использованию, если американцы решат отвернуться от европейцев, прекратив обслуживание, поставки или лишив доступа к обновлениям программного обеспечения.