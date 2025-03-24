В Таллине учтут данный список при формировании новых пакетов военной помощи.

На сайте министерства обороны Эстонии объявили, что Киев официально предоставил эстонского правительству список вооружения, в котором нуждается украинская армия. Министр обороны страны Ханно Певкур подтвердил, что оборонное ведомство учтёт данный список и начнёт в срочном порядке закупать у компаний своего оборонно-промышленного комплекса военную продукцию общей стоимостью 100 миллионов долларов.

По словам эстонского министра, Киев и Таллин договорились, что Эстония будет ежегодно тратить на военную помощь Украине 0,25% от своего ВВП (чуть более 100 миллионов долларов). Закупать оружие будут у эстонских производителей, чтобы простимулировать военное производство и доставить запрашиваемое вооружение как можно быстрее.

Певкур озвучил военную продукцию, которую запросили в Киеве:

беспилотные летательные аппараты;

транспортные средства, в том числе беспилотные;

водные транспортные средства;

медицинское оборудование.

Глава эстонского оборонного ведомства добавил, что Эстония не будет раскрывать сроки поставок и количество поставляемого вооружения по соображениям безопасности. Уже в ближайшее время эстонские власти заключат с оборонными компаниями контракты, которые позволят своевременно доставлять всё заказанное оружие.