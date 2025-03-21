Предполагается, что США могут отойти от руководящих функций в альянсе, к чему до недавних пор европейцы были не готовы.

Американский президент Дональд Трамп ещё во время своего первого президентского срока был не в восторге от лидерства Соединённых Штатов Америки в НАТО, которое накладывает обязательства и дополнительные расходы, не принося никаких привилегий или доходов. Как пишет издание Financial Times, в Европе восприняли сигнал из Вашингтона о готовности американских военных сократит своё присутствие на континенте.

По данным издания, крупнейшие европейские государства, в том числе Великобритания, Франция и Германия, работают над планом по принятию на себя ответственности за свою безопасность и оборону союзников, учитывая снижение роли Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что страны планируют в ходе неформальных обсуждений разработать соответствующий план и представить его Вашингтону перед саммитом североатлантического альянса, чтобы обеспечить плавный переход и постепенную передачу ответственности.

Так, например, европейские страны начали наращивать свои оборонные расходы, учитывая критику со стороны Трампа. Американский президент уже предупреждал, что не намерен защищать страны, которые не вкладывают в свою оборону достаточного количества средств, ведь они не придут на помощь Соединённым Штатам Америки, если такая необходимость возникнет.

Учитывая разработанный Европейской комиссией план перевооружения стоимостью 800 миллиардов долларов, источники Financial Times допускают, что европейский оборонный потенциал уже через пять - десять лет сможет достичь того уровня, который позволит европейцам взять на себя ответственность за самостоятельную защиту континента. Источники Financial Times подчёркивают, что некоторые страны не захотели участвовать в таких обсуждениях, поскольку, во-первых, в Вашингтоне могут это воспринять за сигнал сокращать своё присутствие в Европе быстрее, а во-вторых - Дональд Трамп вряд ли воспримет долгосрочный план сокращения американской роли в НАТО, традиционно предпочтя непредсказуемые действия.

Несмотря на всё вышеперечисленное, в материале заключили, что Европа в любом случае не откажется идеи НАТО, ведь создание альтернативного оборонного альянса гораздо сложнее, чем адаптация к новым реалиям, то есть без активного участия Соединённых Штатов Америки.