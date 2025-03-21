Страны обсудят возможное применение силового решения против Тегарана в случае эскалации ситуации в регионе.

Издание Axios, ссылаясь на собственные источники в американском и израильском правительствах, пишет, что уже на следующей неделе делегация Израиля совершит визит в Соединённые Штаты Америки, где встретится с представителями Вашингтона для консультаций по ядерной программе Ирана.

По данным издания, в Тель-Авиве считают шансы на заключение сделки, направленной на сдерживание иранской ядерной программы, небольшими. По этой причине израильские и американские власти хотят выработать общую стратегию на случай, если придётся прибегнуть к военному решению, чтобы избежать появление новой ядерной державы.

Один из источников издания подтверждает, что основная цель консультаций между странами состоит в обсуждении ядерной программы Ирана. В ходе диалога могут быть затронуты другие темы, включая ситуацию с сектором Газа и Ливаном.

Известно, что Дональд Трамп намерен не допустить появление ядерного оружия у Ирана. Изначально американский президент хотел заключить с Тегераном новую ядерную сделку, которая сдержит ядерную программу страны в обмен на снятие санкций, но иранские власти дали понять о своём нежелании вести переговоры с американским правительством.