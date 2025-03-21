На саммите украинский президент рассказал о трудностях, с которыми столкнулась Украина в процессе евроинтеграции.

Вчера в Брюсселе прошёл саммит Европейского союза, в котором дистанционно принял участие Владимир Зеленский. Украинский президент рассказал о трудностях вступления Украины в европейское сообщество. По его словам, Киев выполнил все условия для запуска переговоров о членстве страны в Европейском союзе, но Венгрия блокирует данное решение. Он считает, что со стороны одной страны (Венгрии - ред.) блокировать вопрос членства, когда все остальные поддерживают его, является антиевропейским действием.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальных сетях опубликовал видеообращение, в котором охарактеризовал выступление Зеленского в Брюсселе как «недружественное». По его мнению, украинский президент «перепутал роли»: он ведёт себя так, будто Украина уже в Европейском союзе, хотя его страна лишь просит о членстве.

Венгерский премьер возмущён тем, что Владимир Зеленский позволил себя такой резкий тон. Тем не менее, Орбан не собирается занимать конкретную позицию по поводу членства в Украины в Европейском союзе, пока по данному вопросу не проголосует венгерский народ на всенародном референдуме.

Примечательно, что до этого политик говорил о нежелании венгерского правительства поддерживать членство Украины. При этом он также подчёркивал, что окончательная позиция будет сформирована по итогам референдума.