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Nacvark
В Белом доме подтвердили, что сделка между США и Украиной о полезных ископаемых на повестке дня
Однако первостепенный приоритет - мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит издание ТАСС, заявила, что экономическое соглашение между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых по-прежнему находится на повестке дня. Однако американское правительство сконцентрировано на мирном урегулировании российско-украинского конфликта, поэтому до подписания сделки пока что ситуация не дошла.

Американский чиновник объяснила, что сделка о полезных ископаемых была первым набором параметров, который продемонстрировали на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Теперь же в Вашингтоне сосредоточены на достижении долгосрочного мирного соглашения, а в краткосрочной перспективе обсуждается режим абсолютного прекращения огня в зоне боевых действий.

Ливитт подчеркнула, что американские власти как никогда близки к урегулированию российско-украинского конфликта, как сегодня при Дональде Трампе.

Ранее украинские власти уже говорили о том, что готовы подписать соглашение с Соединёнными Штатами Америки о совместной добыче полезных ископаемых. В Киеве ждут, когда Белый дом назовёт дату и место подписания документа. Изначально соглашение планировали подписать в конце февраля на встрече Трампа и Зеленского, но обстоятельства оказались неподходящими для этого.

#украина #сша
Источник: tass.ru
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