Переговоры ведут преимущественно неофициальные лица, связанные с американским президентом.

Ещё две недели назад издание Politico писало о том, что Соединённые Штаты Америки ведут тайные переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского, в том числе с Юлией Тимошенко и политиками из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Информация появилась на фоне незадавшейся в Овальном кабинете встречи американского и украинского президентов.

Как пишет издание теперь, в тайных переговорах принимают участие люди из окружения Трампа - сын президента Дональд Трамп-младший, муж Иванки Трамп - Джаред Кушнер (советник американского президента 2017 - 2021 год), а также американский журналист Такер Карлсон. В материале издания акцентируют внимание на том, что все вышеупомянутые лица не имеют прямого отношения к Белому дому, хотя все они связаны с Трампом.

Из официальных лиц, которые участвовали в переговорах, называют лишь специального представителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа (также принимает участие в контактах с российской стороной).

Как утверждает собеседник Politico, занимающий в Республиканской партии должность эксперта по внешней политике, команда Трампа видят в Зеленском помеху. Попытки вести взаимодействие с политическими оппонентами Зеленского осуществляются для того, чтобы надавить на украинского президента, показав, что у Вашингтона есть другие партнёры из Украины, которые могли бы занять его место.