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Nacvark
Трамп пообещал Зеленскому рассмотреть вопрос поставок ЗРК Patriot и ракет-перехватчиков к ним
Американские власти попробуют найти для Украины свободные Patriot в странах Европы.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт зачитала совместное заявление Майка Уолтца и Марко Рубио по итогам телефонного разговора американского и украинского президентов, сообщив, что Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленский поискать доступные системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики для защиты украинской инфраструктуры.

Предполагается, что дополнительные системы и боеприпасы для Вооружённых сил Украины будут искать в Европе. Как известно, европейские военные не особо желают поставлять Украине свои Patriot, учитывая высокую стоимость батареи данной системы - более одного миллиарда долларов.

Кэролайн Ливитт отметила, что Соединённые Штаты Америки и Украина продолжат обмен разведывательными данными. Американская сторона будет передавать Киеву сведения, необходимые в оборонительных операциях..

Ливитт также подчеркнула, что Зеленский поблагодарил Трампа за поставленные ещё до 2022 года переносные противотанковые комплексы FGM-148 Javelin, которые, как ранее говорил американский президент, помогли Украине сдержать российские силы в самом начале боевых действий.

#украина #сша #зеленский #трамп #patriot
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