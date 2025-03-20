Об этом сообщили в Белом доме по итогам их телефонного разговора.

Вчера между американским президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленский прошёл телефонный разговор, по итогам которого Майк Уолтц и Марко Рубио подготовили совместное заявление, озвученное перед журналистами пресс-секретарём Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ливитт сообщила, что Трамп в полной мере проинформировал Зеленского о своём телефонном разговоре с Путиным, не забыв упомянуть ключевые обсуждённые моменты. Политики поднимали тему Курской области и тесного сотрудничества в обмене оперативной информацией о ситуации на поле боя.

Помимо этого, Трамп и Зеленский согласовал частичное перемирие между Украиной и Россией в виде совместного отказа от ударов по энергетическому сектору. В ближайшие дни также пройдёт встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, где обсудят подробности соглашения о прекращении огня в Чёрном море. Встрече с российской делегацией запланирована на 23 марта.

Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Владимир Зеленский выразил благодарность Дональду Трампу за его лидерство в урегулировании российско-украинского конфликта, подтвердив готовность Киева согласиться на полное прекращение огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.