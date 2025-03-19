Прекращение иностранной военной помощи является одним из условий Москвы для перемирия вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По итогам телефонного разговора российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на сайте Кремля опубликовали заявление, в котором среди российских условий для абсолютного прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения называется прекращением иностранной военной помощи Украине. Утверждается, что об этом российский президент сказал своему американскому коллеге.

Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что во время телефонного разговора Путин не требовал от него прекращения военной помощи Украине. По его словам, они вовсе не обсуждали военную помощь: «Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась».

В то же время на вопрос журналиста Лоры Ингрэм о том, почему всё-таки российский президент не согласился на полное прекращение огня, Трамп ответил, что в зоне боевых действий сложилась ситуация, когда у сторон конфликта есть много оружия, направленного против друг друга.

Дональд Трамп заверил, что американские военные не принимают прямого участия в российско-украинском конфликте, поскольку это могло бы привести к Третьей мировой войне. Он также признал тот факт, что у России есть преимущество на поле боя.