Произойдёт это только к 2035 году.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, чьи слова приводит издание RFI, заявил, что уже к 2035 году Париж разместит на авиабазе имени Папена в Люксей-ле-Бен на востоке Франции две новые эскадрильи модифицированных истребителей Rafale, которые будут носителями гиперзвуковых ядерных ракет. Речь идёт об около 40 самолётах.

По словам французского президента, на модернизацию авиабазы правительство потратит полтора миллиарда евро. К 2030 году общая численность военного и гражданского персонала на авиабазе будет доведена до двух тысяч человек.

Макрон отметил, что таким образом Люксёй станет первой военной базой, которая примет новую модификацию истребителей Rafale, оснащёнными гиперзвуковыми ядерными ракетами, тем самым символизировав запущенную Парижем модернизацию своих систем ядерного сдерживания. Что касается самих истребителей, французское правительство нарастит количество их заказов военными, чтобы заодно компенсировать поставляемые Украине французские истребители Mirage 2000. Не стоит исключать, что Макрон намекнул на возможные поставки большего числа французских самолётов Киеву.

«Никто не сможет сказать, что случится в ближайшие годы и месяцы», - прокомментировал Эмманюэль Макрон ситуацию с безопасностью в мире, подчеркнув, что хочет, чтобы Франция защищена благодаря военной мощи французских вооружённых сил.