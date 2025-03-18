Палестинское движение отвергло мирный план США, поэтому ЦАХАЛ приступил к военному решению.

Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиационные удары по всей территории сектора Газа после двухмесячного перемирия при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что теперь ЦАХАЛ будет действовать против ХАМАС с большей силой, пока не будут достигнуты цели, поставленные военно-политическим руководством.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдал приказ израильским военным принять решительные меры против ХАМАС. В канцелярии израильского премьера подчёркивают, что произошло это после того, как функционеры палестинского движения отвергли все предложения, изложенные специальным посланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Ранее Стив Уиткофф говорил о том, что ХАМАС отклонились от американского плана по завершению палестино-израильского конфликта и придумали «собственную конструкцию». Он выразил надежду, что палестинцы вернутся к американскому плане, ведь альтернатива для них «не так уж и хороша». Американский президент также предупреждал ХАМАС о последствиях, если они не подпишут мирное соглашение и не отпустят всех израильских пленных, обещая в противном случае «ад на Ближнем Востоке».

Стоит напомнить, что за последние месяцы администрация Дональда Трампа законтрактовала долгосрочные поставки Израилю тысяч авиационных бомб.