Сегодня ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиационные удары по всей территории сектора Газа после двухмесячного перемирия при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Отмечается, что теперь ЦАХАЛ будет действовать против ХАМАС с большей силой, пока не будут достигнуты цели, поставленные военно-политическим руководством.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац отдал приказ израильским военным принять решительные меры против ХАМАС. В канцелярии израильского премьера подчёркивают, что произошло это после того, как функционеры палестинского движения отвергли все предложения, изложенные специальным посланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.
Ранее Стив Уиткофф говорил о том, что ХАМАС отклонились от американского плана по завершению палестино-израильского конфликта и придумали «собственную конструкцию». Он выразил надежду, что палестинцы вернутся к американскому плане, ведь альтернатива для них «не так уж и хороша». Американский президент также предупреждал ХАМАС о последствиях, если они не подпишут мирное соглашение и не отпустят всех израильских пленных, обещая в противном случае «ад на Ближнем Востоке».
Стоит напомнить, что за последние месяцы администрация Дональда Трампа законтрактовала долгосрочные поставки Израилю тысяч авиационных бомб.