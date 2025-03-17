Он выразил надежду, что палестинское движение пересмотрит своё решение, ведь альтернатива для них не так уж и хороша.

Несмотря на заключённое между Израилем и ХАМАС соглашение о прекращении огня, пока нет информации об урегулировании палестино-израильского конфликта в ближайшее время. Ситуация в анклава остаётся напряжённой, обмены пленными регулярно срываются, а палестинское движение не действует в соответствии с планом урегулирования, предложенным Вашингтоном: переселение палестинцев, пока сектор Газа не будет восстановлен в течение 10 - 15 лет.

Специальный посланник Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью CBS News ответил на вопрос журналиста издания по поводу возможного переселения палестинцев в другие регионы, в частности, в Иорданию и Египет.

По его словам, в Вашингтоне изучают все варианты, которые сделают жизнь местных жителей лучше. Более того, сложившаяся ситуация приближает мир к разрешению конфликта, а последний опыт на Арабском саммите не создаёт обнадёживающее ощущение по поводу дальнейшей перспективы урегулирования конфликта.

Как утверждает Уиткофф, американские власти вынесли на стол переговоров предложение, предусматривающее своего рода демилитаризацию ХАМАС, и являющуюся мостом для перехода к обсуждению окончательного мирного соглашения. Однако в конечном итоге, после месяцев перемирия, ХАМАС придумали «собственную конструкцию» и отвергли американский план.

Стив Уиткофф рассчитывает, что ХАМАС вернётся к обсуждению американского сценария завершения конфликта, поскольку альтернатива для палестинского движения «не так уж и хороша».